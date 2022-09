Bo!Bosorky + Hot Jazz Šůtrs v Hudebním Bazaru!

Bo!Bosorky + Hot Jazz Šůtrs zahrají v HB!

Bo!Bosorky

Co hrajeme? Folkařinu, trampské i své vlastní písně, nebo i rockovou baladu. Zkrátka všechno...co se nám líbí, hlavně, aby to mělo ženský náboj. Nebojte, nejsme žádné feministky- doma normálně vaříme, uklízíme, povídáme si s těmi našimi miláčky- ale pár večerů v týdnu chceme hrát a zpívat.

Nemáme v plánu ani Nashville ani velká pódia a statisícové publikum. Chceme hrát tak, jak se nám líbí, pro ty, kteří ocení nejen to, že se dobelháme na podium...

Hot Jazz Šůtrs

Tramp-swingová kapela která hraje jazzové standardy s českými texty přerovských textařů