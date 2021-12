K3: Pavel Haas Quartet

Držitelé Ceny Anděl nebo Classic BRIT Critics Award Pavel Haas Quartet přednesou díla Suka, Korngolda nebo Dvořáka.

Josef Suk

Meditace na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcové kvarteto op. 35a

Erich Wolfgang Korngold

Smyčcový kvartet č. 3 D dur op. 34

Antonín Dvořák

Smyčcový kvartet č. 13 G dur op. 106

Pavel Haas Quartet:

Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel – housle

Luosha Fang – viola

Peter Jarůšek – violoncello

Členem Českého kvarteta byl Josef Suk čtyřicet let, a i když komorní hudbu tvořil po celý život, právě vznik Českého kvarteta dal jeho tvůrčímu potenciálu nový impulz. První světová válka činnost kvarteta a četnost jeho vystoupení omezila. Jednou z výjimek byl pražský koncert Červeného kříže v září 1914, kde skladba Meditace na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcové kvarteto zazněla poprvé.

Korngold uprchl z Vídně těsně před vypuknutím druhé světové války. Prožil tvůrčí i osobní krizi. Azyl našel ve Spojených státech, kde se uplatnil jako autor filmové hudby. Ovšem s klesající kvalitou filmů začal inklinovat k absolutní klasické hudbě, a tak vznikl Smyčcový kvartet op. 34. Psal ho tajně, aby ho v roce 1944 mohl manželce alespoň ve skicách věnovat jako vánoční dárek. Kompozici dokončil v létě 1945.

„Těším se z té boží přírody a lenoším stále a nic nedělám, čemuž se asi budete diviti, ale je to pravda, svatá pravda, jsem lenoch a perem ani nehnu,“ psal Antonín Dvořák v dopise příteli Göblovi z Vysoké. To se už ale rodila koncepce dvou nových smyčcových kvartetů. Smyčcový kvartet G dur je prvním Dvořákovým dílem, zkomponovaným po návratu z USA.