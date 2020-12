Festival Souznění 2020

Letošní už 22. ročník Mezinárodního festivalu Souznění bude poprvé v historii pětidenní. Současně se kvůli trvající pandemii covid-19 uskuteční převážně on-line. Přesto přivede do Moravskoslezského kraje hvězdy, jakými jsou generacemi obdivovaný houslista Václav Hudeček, rockový fenomén David Koller či populární Albert Černý a Klára Vytisková. Poprvé se bude hrát pod okny seniorských domovů, poprvé budou řemeslníci součástí virtuálního adventního trhu.

Mottem festivalu je letos příznačné: „Vzdáleni v prostoru, blízcí v prožitcích“. Festival podporuje ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. Záštitu převzal náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

„Všichni už se těšíme, až skončí to únavné a opravdu již dlouhé koronavirové období. Umění a kultura patří do hudebních síní, do divadel, na náměstí nebo třeba do kostelů a zámeckých sálů. A hlavně jsem přesvědčený, že koncerty, představení a další kulturní akce patří před plné hlediště či auditorium. Motto letošního festivalu je výstižné, jsme si vzdáleni v prostoru, blízcí v prožitcích. Nedovolíme pandemii, aby nám vzala to úžasné kouzlo, co umění nabízí. Proto jsem velmi rád, že to organizátoři festivalu Souznění nevzdali a našli způsob, jak lidem umění v adventní době přiblížit. Proto Moravskoslezský kraj festival opět podpořil a já osobně jsem nad ním převzal záštitu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

MF Souznění během svého letošního programu nabídne tradičně adventní a lidovou hudbu. Začne ale netradičně a to ve středu 9. 12. koncertem Davida Kollera, autora mnoha dnes již klasických hitů a lídra legendární rockové skupiny Lucie. David Koller vystoupí v přímém přenosu ve Studiu I Českého rozhlasu Ostrava. Koncert bude nahráván a bude také k vidění on-line na YouTube.

Hned ve čtvrtek 10. 12. naváže v programu fenomenální houslista Václav Hudeček, Martin Hroch - cemballo, Jana Hrochová - mezzosoprán, Benda Quartet a jako host kontrabasista Janáčkovy filharmonie Lumír Kavík. Všichni vystoupí v Rytířském sále Frýdeckého zámku a také na YouTube.

Dívčí kapela VESNA zpěvačky a textařky Patricie Fuxové, která za svou debutovou desku Pátá bohyně (2018) získala nominaci Cen Anděl na „Objev roku“, zahraje v přímém přenosu v pátek 11. 12. ve Studiu I Českého rozhlasu v Ostravě.

Po loňském úspěchu se pořadatelé MF Souznění rozhodli i letos zopakovat spolupráci s frontmanem kapely Lake Malawi Albertem Černým, kterého publikum velmi dobře zná díky jeho hudebním kvalitám i díky jeho aktuálnímu televiznímu angažmá. To se ostatně týká i Kláry Vytiskové, někdejší porotkyně známé hudební soutěže SuperStar. Oba umělci vystoupí v neděli 13. 12. na Hukvaldech a jejich koncert bude opět k vidění na YouTube.

Tím ale výčet zajímavostí 22. ročníku MF Souznění zdaleka nekončí. Na své posluchače a on-line diváky čekají také mnohá folklorní uskupení. Za všechny třeba dětský soubor Valášek, Valašský vojvoda, kapela Lipka z Jablunkova, cimbálová muzika Konopjan, Bálešáci z Uherského Hradiště či Dechová hudba Kozlovice. Vystoupení vybraných souborů se letos poprvé v historii festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel přenesou v sobotu 12. 12. pod okna seniorských domovů v Ostravě a Frýdku-Místku a také na venkovní prostranství do Hukvald. Tam se, pokud to vzhledem ke zvládání pandemie covid-19 půjde, postaví i řemeslné stánky. Řemesla a dobroty ale zájemci v každém případě najdou i na virtuálním „adventním trhu“.

„Děkujeme všem, kteří nás podporují v nelehké době. Festival děláme navzdory velkým překážkám a s obrovským nasazením, protože nás pohání snaha vnést lidem do domovů alespoň trochu klidné adventní a vánoční atmosféry,“ říká ředitel a dramaturg MF Souznění Zdeněk Tofel.

Generálním partnerem 22. ročníku MF Souznění je Moravskoslezský kraj.