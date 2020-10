Richard Müller na Slezskoostravském hradě

Galakoncert legendy československé populární hudby Richara Mullera pod širým nebem v kulisách Slezskoostravského hradu v Ostravě.

Nádherné prostředí Slezskoostravského hradu uvítá absolutní československou legendu - zpěváka a hudebníka Richarda Mullera ve velké sestavě doprovodné kapely na svém jediném galakoncertu a to rovnou open air na Ostravsku v roce 2021. Přijďte v dobré náladě na to nejlepší, co současná populární hudba nabízí. Nabídneme pohodu, maximální uměleckou kvalitu, výborné víno a skvělé občerstvení.

Vstupné:

VIP SEKTOR / PRVNÍCH 5 ŘAD U PODIA / KŘESÍLKA + DRINK / 1200,-KČ

ARÉNA / KŘESÍLKA / 790,-KČ

AMFITEÁTR / LAVIČKY / 590,-KČ