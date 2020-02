T-Mobile Olympijský běh - Opava

Místo startu a prezence: obecní fotbalové hřiště (Na Pískovně 302/25, Opava- Suché Lazce 747 95) Start hlavního závodu: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) Start je u místního fotbalového hřiště. Součástí jsou i dětské závody, které proběhnou v areálu fotbalového stadionu. Dospělí mají trasu skrz obec a přilehlé polní cesty. Většina trasy vede po asfaltu, část pak po zpevněných cestách.Parkování je možné u hřiště (ul. Na Pískovně). Zázemí (WC, šatna i sprchy) je k dispozici v areálu fotbalového klubu. V závodu pro dospělé nemohou startovat děti mladší 15 let. PROGRAM 16:00 - 17:30 Výdej startovních balíčků na dospělý závod 16:00 - 16:45 Výdej startovních balíčků na dětské závody 16:50 Start dětí na 60 m (0-4 let) 16:55 Start dětí na 500 m (5-10 let) 17:00 Start dětí na 1400 m (11-15 let) 17:05 Vyhlášení vítězů dětských závodů 18:00 Start dospělých závodů 19:00 Vyhlášení vítězů dospělých