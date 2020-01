Výstava reprízuje výjimečný projekt pracovníků Muzea a pamětní síně Sigmunda Freuda v Příboře. Tam byla od listopadu 2018 do června 2019 výstava nazvaná „Zboží ukryté v roce 1938“ instalována.

Jejím cílem bylo představit ojedinělý soubor předmětů, které pochází z třicátých a čtyřicátých let 20. století. Jedná se o zboží z obchodu „Adolf Sasín“ v Příboře. Tento ucelený soubor nás díky své komplexnosti zavádí do konkrétního historického období a umožňuje nám v celé šíři spatřit zboží, jakým byl vybaven před více než sedmdesáti lety obchod na malém městě.

Sortiment obchodu představovalo „galanterní, krátké a pletené zboží“. To znamená, že v něm bylo možné zakoupit spodní prádlo, rukavice, kravaty, ponožky, tkaničky, různé nitě a pomůcky na šití, ale také drobné železářské artikly, papírenské předměty, toaletní potřeby, valchy nebo i bižuterii, korále, manžetové knoflíky a mnohé další užitečné věci pro domácnost a každodenní život.

Zboží bylo ukrývané ve sklepních prostorách za falešnou zdí a v půdních skrýších hned dvakrát. Poprvé v roce 1938, kdy Příbor po Mnichovské dohodě připadl přímo pod německou říši a pro české obyvatelstvo se stala situace značně složitou. Po druhé to bylo po roce 1948, kdy se změnou společenského a politického systému došlo k omezení živnostenského podnikání a předměty byly opět schovány, neboť představovaly značný majetek.

Ačkoliv rodina majitele obchodu Adolfa Sasína (1883 -1961 Příbor) o ukrytém zboží po celou dobu věděla, pro širší veřejnost bylo neznámé až do roku 2006, kdy se náhodou o něm dověděli kurátoři Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A tak započal zájem muzejních pracovníků o tento hodnotný kulturní doklad. V roce 2014 se podařilo zboží získat do sbírek Muzea Novojičínska.

Výstava nemá za úkol navodit atmosféru starého obchodu, ale za cíl si vytkla zprostředkovat pocity, které muzejníci zažili při vstupu na starou půdu a před sebou spatřili skutečný kulturní poklad. Proto ve výstavě nenalezete vysvětlující texty a množství popisek, ale pouze množství objevených historických předmětů.

Výstava během svého trvání zaznamenala velký ohlas jak medií, tak i návštěvníků, kteří pocházeli nejen z užšího regionu, ale přijeli ji navštívit z různých koutů celé republiky.