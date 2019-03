Parkour workshop

Jsi fanda parkouru a freerunningu? Nabízíme možnost intenzivního jednodenního kurzu, který je zaměřený na zlepšení již získaných parkourových dovedností, ale zároveň také ideální pro ty, kteří chtějí s parkourem teprve začít. To vše bezpečně a efektivně pod dohledem kvalifikovaného trenéra. První kurz již 28.4. v době od 9.00 hod. do 17.00 hod. s přestávkou na oběd a odpočinek. Oběd mají děti v ceně a je zajištěn v naší vlastní restauraci. Vhodné pro děti 8-15 let.