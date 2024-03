Letní příměstský sportovní tábor pro děti

Tábor pro všechny děti 7-10 let, které baví pohybové hry, zdolávání překážek a hry s míčem. Těšit se mohou na pestrý program nabitý pohybem - překážkové dráhy, střelba míčem na cíl, měření sil v týmech (např. přetahování lana), míčové hry (vybíjená, házená), skoky do dálky a další. Samozřejmostí je zahřátí a protažení těla na začátku každého dne. V průběhu aktivit se děti učí správnému házení a chytání míče, zlepšuje se celková pohyblivost těla a koordinace v prostoru. V příznivém počasí budeme každý den trávit velkou část venku a příležitostně se vypravíme i na sladkou odměnu do cukrárny.

Děti budou potřebovat: převlečení a boty na sportování, lahev na pití, přezuvky, batůžek, kapesné na zmrzlinu či zákusek