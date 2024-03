Příměstský výtvarný tábor pro děti

Tábor pro děti od 8 let, které baví kreslení, malování a tvoření s ním spojené. Letos se necháme inspirovat především přírodou, zvířaty a rostlinami. Za náměty na kreslení zamíříme na blízkou louku, do lesa a botanické zahrady. Děti si vyzkouší kreslení a malování na různé materiály (papír, sklo, textil, dřevo) a to nejen tradičním způsobem (tužkou, pastelkou, štětcem), ale i za pomoci netradičních výtvarných prostředků, jako je například hřeben či houbička. Ve volných chvílích nás čekají zábavné pohybové hry a odpočinek.

Na umělecké kousky, které děti vytvoří v průběhu týdne, se můžete přijít podívat v pátek mezi 15:45-16:00, kdy pro vás nachystáme malou výstavu. Poté si děti výtvory odnáší domů.