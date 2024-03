Letní příměstský tábor pro děti

Zážitkový tábor pro všechny děti od 7 do 12 let. Každý den nás čeká výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí Liberce a zdolání jednoho kopce či rozhledny. Aby nám cesta lépe utíkala, budou nás provázet tajuplné příběhy se záhadou, po které budeme pátrat. Zároveň se tak děti dozví o historii a přírodě, která s daným místem souvisí. Součástí tábora je také návštěva zajímavých míst a zábavných workshopů.

Pondělí: Harrachov (vlakem)

- procházka Anenským údolím, nahlédnutí do historie Krkonoš s Janem Harrachem (park hraběte Jana Harracha se sochami), návštěva muzea skla a prohlídka sklárny s průvodcem, workshop - malování či broušení skleniček, oběd v restauraci "U dvou kocourů"

Úterý: Brniště (vlakem)

- stezka hastrmanů, pátrání po tajemných bytostech Čech, návštěva Ekocentra - tvoření z přírodnin a prozkoumání místní farmy, prohlídka skalních reliéfů (sochy vytesané do sály), bylinková zahrádka, oběd přímo v Ekocentru z kvalitních zdejších surovin

Středa: Sloup v Čechách (autobusem)

- skalní hrad Sloup vytesaný do skály, zajímavosti ze života poustevníků, prohlídka jeskyně poustevníka Samuela Gernera, vyhlídka Poustevníkův kámen, výstup na rozhlednu "Na stráži", v případě teplého počasí možnost koupání v Radvaneckém rybníku, oběd v restauraci "U pánů z Dubé"

Čtvrtek: Jablonné v Podještědí (vlakem)

- návštěva přírodního parku "Mokřady v Jablonném v podještědí", pátrání po místních zvířatech a rostlinách, prohlídka Morového sloupu na náměstí, hra na téma povídky a pověsti zdejšího kraje, návštěva zámku Lemberk, výstup na vyhlídkovou věž, prohlídka zajímavých míst v okolí (bývalé štoly, skalní sklep, obloukový kamenný most), oběd v restauraci Lemberk

Pátek: Doksy (vlakem)

- Doksyland - návštěva zooparku s exotickými zvířaty, zde i oběd (pizza), památník K.H. Máchy - zajímavosti z historie Máchova kraje, návštěva muzea Čtyřlístek a zámku Doksy