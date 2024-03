Příměstský taneční tábor pro děti

Příměstský tábor pro všechny děti od 5 do 17 let, které baví tanec. Tábor probíhá každý den v době od 8 do 16 hodin, ve čtvrtek do 18 hodin. Účastníci jsou na začátku tábora rozděleni do skupin podle stupně taneční pokročilosti, přihlásit se tedy mohou jak úplní začátečníci, tak i pokročilí tanečníci. Každý den začíná krátkou hrou, rozcvičkou a protažením, po kterém následuje nácvik tanečních kroků a jejich variací. V průběhu týdne se naučíme několik choreografií ve stylu modern dance, disko a street dance.

Taneční část dne probíhá od 9 do 11 a odpoledne od 14 do 16 hodin. V případě krásného počasí se chodíme osvěžit do blízkého lesa k potůčku nebo na Lesní koupaliště. Součástí programu jsou hry, soutěže a dramatické scénky, které společně s tancem spojíme v jeden příběh, na jehož předvedení se mohou těšit rodiče a přátelé všech účastníků v pátek od 16:00 hodin. Letošní tábor bude nabitý energickými tanci a příběhem na motivy filmu Coco.