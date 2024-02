Bratři Ebenové - kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák a Jiří Zelenka).



V době vydání prvního alba "Malé písně do tmy" (1984) působila kapela jako bratrské trio - Marek, Kryštof a David a byli na české hudební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929 - 2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný "ebenovský zvuk". Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.



1.9.2023 vydala kapela již 6. řadové album s názvem "Co my víme". Album obsahuje 13 nových skladeb (LP pak o jednu méně). Autorem všech (hudby i textu) je Marek Eben. Výjimku tvoří instrumentální skladba Clafoutis, jejímž autorem je nejmladší z bratrů David. Album bylo natočeno ve studiu Birdland studios (Povážská Bystrica) kmenovým zvukařem kapely Tomášem Jaklem a za dozoru producenta a kytaristy kapely Pavla Skály. Kromě Marka, Kryštofa a Davida Ebenových kapelu tvoří Pavel Skála (kytary), Jiří Zelenka (bicí a perkuse) a Jaromír Honzák (kontrabas a basová kytara). Na albu se objeví také několik hostů - Pavel Fischer na housle nebo dětský pěvecký sbor Radost Praha se sbormistrem Janem Pirnerem. Mixu alba se ujal legendární britský zvukař Phill Brown. Ten je v hudební branži velmi známou osobností - z výčtu ikon hudebního průmyslu, pro které pracoval jmenujme Led Zeppelin, David Bowie, Cat Stevens, Bob Marley, Jimi Hendrix, Pink Floyd nebo Dido a celá řada dalších. Mastering byl svěřen neméně slavnému britskému inženýrovi Denisovi Blackhamovi. Grafiky se ujal dlouholetý spolupracovník kapely, Karel Haloun s Luďkem Kubíkem. Fotografie k albu pořídil Dušan Tománek.

