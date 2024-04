Talkshow Martiny V. Kopecké a Zbigniewa Czendlika

TALKSHOW Martiny Viktorie Kopecké, farářky Církve československé husitské a Zbigniewa Czendlika, římskokatolického kněze



V RYTMU TANCE



…ona o sobě tvrdí, že je spíše introvertka, zatímco on se charakterizuje jako rozkošný rebel. On ve víře vychováván, ona si k ní našla cestu v dospělosti. Oba šli za hlasem svého srdce a stali se duchovními. Ona se již dvakrát osobně setkala s papežem, on po tom stále jen touží. Ona si nejvíc odpočine v galerii na výstavě, zatímco on sledováním sportovních přenosů.



Přestože ona se stala finalistkou pořadu Stardance a on o sobě tvrdí, že na tanec nemá talent, pojí je společný pohled na svět v mínění, že život by měl být tancem, že se odehrává v rozličných rytmech, a že protančit život je lepší než jím jen tak prolítnout….