„Praví se, že píseň národní jest kvítko na luzích vlasteneckých vyrostlé, ježto příroda sama vychovala.“ K. J. Erben



Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s r.o. a Hudební mládež Hradec Králové vyhlašují XXXVIII. ročník soutěže ve zpěvu národních písní "HRADECKÝ SLAVÍK".



Zúčastnit se mohou děti a mladí lidé od šesti do šestadvaceti let, kteří budou zařazeni do osmi soutěžních kategorií. Soutěž, která se koná pod záštitou statutárního města Hradec Králové, se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 v budově Adalbertina na třídě ČSA.



Propozice soutěže a přihlášky k on-line vyplnění naleznou zájemci na adrese www.adalbertinum.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2024

Propozice a přihlášky na tomto odkazu: https://bit.ly/3NY5fxk



Bližší informace podá Programové a vzdělávací oddělení Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. - tel. 495 514 722 nebo 606 722 443, případně pište na

e-mail jitka.kucerova@adalbertinum.cz.



Časový harmonogram soutěže:



• 8.00 – 8.55 prezence soutěžících (přísálí)

• 9.00 – 9.25 slavnostní zahájení (Velký sál)

• 9.30 – 12.30 soutěž jednotlivých kategorií

• 13.00 – 13.45 vyhlášení výsledků a krátké vystoupení vítězů (Velký sál)



Těšíme se na houf zpěvavých slavíčků!

Program je realizován za podpory statutárního města Hradec Králové.