(j)iné sféry jsou série show-caseových koncertních večerů, pořádaných organizaci Vakuum. Cílem je představit tvorbu českých a slovenských umělců či producentů, kteří se zabývají produkcí atmosférické hudby a nového zvuku... od tichého ambientu až po hlučný drone.

Cílem a podstatou projektu je zmapovat tuto specifickou uměleckou subkulturu na Slovensku a v České republice a vytvořit tak určitý „network label“, čili spojovat umělce a producenty, kteří jsou zastoupeni (j)inými sférami. Na těchto „sférach“ Vám představíme: USA 1982: We Stood Like Kings plays Koyaanisqatsi "Crazy life, life in turmoil, life disintegrating, life out of balance, a state of life that calls for another way of living." USA 1982.

Koyaanisqatsi. Nebo ambiciózní setkání legendárního amerického filmu s intenzivní, stejně jako dojemnou a křehkou hudbou post-rockového kvarteta We Stood like Kings [BE], inspirovaného hudbou Pink Floyd, Chopina a Mogwai. Představí svůj nejnovější soundtrack USA 1982 v Kabinetu MÚZ, v Brně. Ohromující zážitek, který apeluje na všechny vaše smysly.