Glen Hughes v Brně

Legendární GLENN HUGHES chystá oslavy 50. výročí vydání alba DEEP PURPLE „Burn“! Live v dubnu 2024 v BRNĚ!

GLENN HUGHES je v hudebním světě obrovským pojmem. Tato rocková ikona je známá především jako bývalý baskytarista a zpěvák slavných DEEP PURPLE. Přezdívá se mu „Voice of Rock“ a je významným členem „Rock and Roll Hall of Fame“! Tento neúnavný rockový bard nyní s potěšením oznamuje své velkolepé evropské turné: „Glenn Hughes – Classic Deep Purple Live – 50. Anniversary BURN European Tour 2024“! GLENN vystoupí s legendárním rockovým albem Deep Purple „BURN“ a zahraje také nejslavnější písně Deep Purple z období MKIII a MKIV!

V Glennově kapele hrají Soren Andersen (kytara), Ash Sheehan (bicí) a Bob Fridzema (klávesy).