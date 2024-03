Groove Brno opět přináší jedinečný koncert! Připravte se na návrat Fun Lovin‘ Criminals do Brna! Tato trojice, známá svou „nakažlivou směsí cinematického hip-hopu, rock‘n’rollu, blues-jazzu a latin-soulu“, se připravuje ovládnout Sono Music Club 10. října 2024.

Od debutového alba Come Find Yourself, přes celosvětový hit Scooby Snacks, až po divoké sety na scénách jako je Glastonbury, Fun Lovin‘ Criminals pokračují v ohromování fanoušků po celém světě. V Brně vám nabídnou show plnou energie, rapových banerů i písní o lásce.



Brian Leiser (baskytara, klávesy, trumpeta, harmonika, vokály)

Frank Benbini (bicí, vokály)

Naim Cortazzi (kytara, vokály)