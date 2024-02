Forced to Mode v Brně

Německá kapela Forced to Mode přijede v květnu 2024 do brněnského Sono Music Club. Jako host vystoupí české kapela Lakeside X. Po skončení koncertů bude after party.

První pátek v květnu přivítá brněnské Sono Music Club tribute projekt skupiny Depeche Mode a to Forced to Mode, kteří zahrají kompletní live show alba 101 z roku 1988. V roce 2011 Forced Movement, berlínská electrock / indietronic skupina, založila Depeche Mode tribute project Forced to Mode. 101 je legendární koncertní album skupiny Depeche Mode. Zaznamenává závěrečnou etapu koncertu Music for the Masses Tour a závěrečnou show z roku 1988 v Rose Bowl v Pasadeně v Kalifornii. Repertoár tří hudebníků z Berlína nyní zahrnuje přes 100 písní Depeche Mode ze všech desetiletí legendárních Angličanů. Brněnský koncert bude tak speciálním večerem věnovaný Music For The Masses Tour