Hudba na vinicích - Vinařství Lahofer

Živá hudba, trocha vína a hned je život o tolik krásnější. Letní koncertní seriál “Hudba na vinicích” propojuje skvělou muziku se skvělým vínem. Už se těšíte na tuhle jedinečnou atmosféru?

Nadčasová budova Vinařství LAHOFER s venkovním amfiteátrem evokuje tvar vlny, která se vstřícně noří do vinohradu a s plným respektem přebírá jeho prvky. Minimálně co do rozteče oblouků, které navazují na řádky vinohradu a prostřednictvím sloupů prostupují skrze celý objekt. Pod taktovkou ateliéru Chybik+Kristof vznikla stavba, která nadnáší tamní dramatickou oblohu a odvážně konkuruje nejprogresivnějším vinařským projektům současnosti. Zkuste si k tomu přidat skvělou hudbu, víno a výhled do vinohradů – kombinace, na kterou jen tak nezapomenete.

Hudba na vinicích 2023 - Vinařství LAHOFER

5. 7. 2023 - Pokáč

6. 7. 2023 - Jelen

7. 7. 2023 - Lucie Bílá

13. 7. 2023 - Čechomor

21. 7. 2023 - David Koller

22. 7. 2023 - Lenny

4. 8. 2023 - Tomáš Klus

11. 8. 2023 - Mig 21

19. 8. 2023 - Queenie

Jelen I skupina Jelen prožila hvězdný rok. V lednu minulého roku nejprve představila videoklip k prvnímu singlu „Nebe nad Prahou“. Daleko významnější se však pro skupinu stal singl druhý s názvem „Magdaléna“. Právě tato píseň...

Čechomor Čechomor je česká hudební skupina založená na jaře roku 1988 původně jako volné sdružení muzikantů hrajících kramářské písně s názvem I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Po roce 1994 přešla skupina z čistě...

David Koller David Koller patří k významným muzikantům střední generace českého bigbítu. Autor mnoha dnes již klasických hitů se nejvíce proslavil jako lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. Účinkoval i v dalších...

Lenny Česká zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka, textařka,klavíristka a dcera Lenky Filipové.

Mig 21 Mig 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara). Charakteristickým znakem jejich textů je...