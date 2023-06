Hudba na vinicích - Vinařství Sonberk

Živá hudba, trocha vína a hned je život o tolik krásnější. Letní koncertní seriál “Hudba na vinicích” propojuje skvělou muziku se skvělým vínem. Už se těšíte na tuhle jedinečnou atmosféru?

Přiznáváme, že prostředí SONBERKU je pro nás dost návykové, těžko se to popisuje, musíte to zažít sami. Zamilovali jsme se do romantických výhledů z prosluněných vinic na pitoreskní okolí, v jehož čele dominují Pavlovské vrchy, ale také do originální architektury vinařství, kterou má na starosti uznávaný Josef Pleskot. Představte si k tomu vína, za která letos získalo vinařství SONBERK prestižní ocenění Vinařství roku – ve své kategorii, ale také jako absolutní vítěz – a k tomu exkluzivní živou hudbu, která vám navodí bezstarostný pocit léta.

Hudba na vinicích 2023 - Vinařství Sonberk

5. 7. 2023 - Jelen

6. 7. 2023 - Lucie Bílá

21. 7. 2023 - Vašo Patejdl

22. 7. 2023 - David Koller

3. 8. 2023 - Queenie

4. 8. 2023 - Mig 21

10. 8. 2023 - Čechomor

11. 8. 2023 - Tomáš Klus

1. 9. 2023 - Wohnout

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Jelen I skupina Jelen prožila hvězdný rok. V lednu minulého roku nejprve představila videoklip k prvnímu singlu „Nebe nad Prahou“. Daleko významnější se však pro skupinu stal singl druhý s názvem „Magdaléna“. Právě tato píseň...

David Koller David Koller patří k významným muzikantům střední generace českého bigbítu. Autor mnoha dnes již klasických hitů se nejvíce proslavil jako lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. Účinkoval i v dalších...

Queenie - world Queen tribute band Kapela Queenie pochází z Prahy a byla založena v únoru 2006 partou mladých studentů. Původně ryze nadšenecký projekt se postupem času umělecky tříbil a po letech společné práce se profesionalizovali i jednotliví hudebníci....

Mig 21 Mig 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara). Charakteristickým znakem jejich textů je...

Čechomor Čechomor je česká hudební skupina založená na jaře roku 1988 původně jako volné sdružení muzikantů hrajících kramářské písně s názvem I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Po roce 1994 přešla skupina z čistě...