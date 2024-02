No Name v Brně

V srpnu 2023 kapely NO NAME a NOCADEŇ představily svou společnou píseň „V pôvodnom znení“ na YouTube. Ta předznamenala vydání nového alba od NO NAME a také společné česko-slovenské turné obou kapel.

Turné odstartuje ve městě, které je domovem obou kapel – v Košicích a zakončí velkým finále 20. dubna 2024 v O2 universu Praha. Na turné se k oběma slovenským kapelám připojí také česká pop-rocková kapela BOTOX.