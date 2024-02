Beyond the Black v Brně

Německá symphonic-metalová hvězda BEYOND THE BLACK stoupá na metalové nebe stále výš a výš. I přes své mládí už se mohou spokojeně ohlížet a rekapitulovat svoji bezesporu dosud velmi úspěšnou kariéru.

Od prvního alba „Songs Of Love And Death“ z roku 2015 zasáhli metalová srdce jako dobře mířená střela. Jeho nástupce „Lost In Forever“ (2016) se okamžitě vyšplhal na přední místa německých hitparád a vydláždil jim cestu pro velká turné z Německa přes země jako UK, Rusko nebo Japonsko. Koncertovali jak zběsilí a zahráli si např. i s Aerosmith, Korn, Scorpions, Saxon nebo Within Temptation.