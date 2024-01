Turné24: B-Side Band

B-Side band zahajuje novou éru. Ohlašuje ji album Tam a zpět (vychází 18. ledna 2024 na CD, vinylu a digitálně), které představí kompletně autorskou tvorbu, české texty, ve kterých se najdete, i propracovaná moderní bigbandová aranžmá – prostě tak, jak kapela desku chtěla mít, poctivě a od srdce. Na jaře 2024 vyráží s novým albem na cesty.

Večer v Metro Music Baru vás zavede přímo do specifické nálady newyorských hudebních klubů. Exkluzivní formát koncertu koncipovaný na sezení u stolečků s drinkem nabídne komplexní atmosféru blízkého kontaktu publika s kapelou. Unikátní zážitek, při kterém se budete moci hlouběji ponořit do pohodové nálady, kterou muzikantské výkony B-Side Bandu přináší. To vše navíc pod sváteční rouškou křtu alba Tam a zpět.