Justin Lavash (UK) + Mirek Hulán Session (CZ/SK)

Justin Lavash (nar. 1968 v Londýně) vyniká unikátní hrou na kytaru a typicky syrovým vokálním projevem. Jeho hudba zahrnuje prvky blues, jazzu, folku, psychedelie i funky. Zejména jeho živá vystoupení dokážou velmi snadno strhnout a vtáhnout posluchače do hry.

Miroslav Hulán je český kytarista působící v letech 1982 až 2002 ve skupině Poutníci, se kterou nahrál celkem 10 alb. Spolu s Robertem Křesťanem, Lubošem Malinou, Jiřím Plockem a dalšími tvořili špičku tehdejší české country a bluegrassové scény, často s přesahem do jiných žánrů jako je rock, new grass, lidová hudba… Po odchodu z Poutníků nahrál akustickou desku „Guitar Session“. Nyní se vrací s projektem „Mirek Hulán Session“, k němuž si přizval multiinstumentalistu Petera Mečiara (který též v pozdější, ovšem 15 let dlouhé etapě s Poutníky hrál), jeho kolegu Vladimíra Pílka na bicí a kytaristu, textaře a zpěváka Radima Zelinu ze skupiny Radimec&Old Horses.