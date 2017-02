Metronome Festival ohlásil další interprety. Speciální program předvedou Lenny, Monkey Business i Thom Artway

Po Britech Stingovi, Kasabian a Shells pořadatelé pražského mezinárodního festivalu oznámili i české interprety. Ti navíc přijedou se speciálním programem, který jinde diváci neuvidí.

Nápad na speciální představení českých interpretů se zrodil po prvním ročníku: „Nečekané okamžiky při JAR s gospellovým sborem v zádech a společné vystoupení Jiřího Suchého a Ivana Krále na našem loňském prvním ročníku byly jedny z nejsilnějších momentů festivalu. Tento zážitek a ohlasy diváků nás utvrdily v tom, že má smysl divákům nabízet koncerty, které nikde jinde neuvidí. Proto spolupracujeme s kapelami na dramaturgii jejich koncertů. Chceme něco jiného než další zastávku na turné,“ říká hlavní dramaturgyně Barbora Šubrtová.

Z české scény se na festivalu objeví například Ewa Farna, která vůbec poprvé v České republice zahraje svůj jazz-swingový repertoár, který již znají její polští fanoušci. S sebou do Prahy přiveze navíc speciálního hosta – jazzového kytaristu světového věhlasu Davida Dorůžku: „Když nám dal Metronome Festival možnost vybrat si libovolného vzácného hosta, jenž by vystoupení posunul stylově trochu jinam, než jak nás fanoušci znají z klasických koncertů, několik týdnů jsme se probírali jmény mnoha českých a slovenských muzikantů. Spolupráce s vynikajícím kytaristou Davidem Dorůžkou vystoupení posune určitě do jiných rozměrů, ještě nikdy jsme spolu nevystupovali,“ říká Ewa Farna.

Druhým ohlášeným účinkujícím je zpěvák David Koller, jehož fanoušci se mohou také těšit na speciální program. „Předvede hudební přestřelku s rapperem Katem a zazpívá s podmanivou slovenskou písničkářkou Katarzií,“ lákají na vystoupení zpěváka pořadatelé. „Koncept vystoupení vychází z Davidova projektu & Friends, kdy jsme svěřili jeho coververze mladé generaci hudebníků. Kato s námi na jiném festivale nebude a Katarzia se objeví s Davidem pak už jen jednou na konci srpna. V této trojsestavě to bude zcela určitě ojedinělé vystoupení,“ říká Kollerův manažer Pavel Eichler.

Dalším potvrzeným hostem bude Thom Artway, talentovaný moravský písničkář, který se po celém světě proslavil především písní I Have No Inspiration. Na Metronome festivalu vystoupí s písničkářkou Maellou. Speciální překvapení prý chystají i další dva účinkující červnového pražského festivalu – Lenny i Monkey Business. Co si však tato kapela připraví, nechtějí její členové zatím odtajnit. „Více prozradíme až v březnu. Jinak za mě osobně se na Metronome Festival moc těším. Nestává se moc často, že Sting přijede na náš koncert,“ říká s úsměvem zpěvák Monkey Business Matěj Ruppert.

Až do 14. února 2017 lze dvoudenní vstupenku na Prague Metronome Festival koupit za 1 690 Kč v předprodejních sítích Ticketportal, GoOut a TicketLIVE.