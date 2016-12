Kanadští July Talk přijedou potěšit pražské fanoušky

Své alternativně rockové písně přijede do české metropole představit kanadská kapela July Talk. Ta sice není tuzemskému publiku ještě příliš známá, nicméně její rozsáhlou oblibu nejen v rodné Kanadě dokazují leckdy i milionová zhlédnutí na Youtube.

July Talk vznikli teprve v roce 2012, kdy spojili své síly hudebník Peter Dreimanis a zpěvačka Leah Fay. Brzy poté se ke kapele přidali ještě další tři muzikanti. Poprvé na sebe upozornili singly Paper Girl a Let Her Know. Již v nich na první poslech zaujme kombinace dvou charakteristických vokálů i post punkové vlivy.

Své debutové eponymní album vydala kapela ještě v roce 2012 a obdržela za něj prestižní cenu Juno. Druhá deska, která zaujme kombinací post punku a “prapodivného” rocku známého z Tarantinových filmů, vyšla letos. Fanouškům jistě neunikly její debutové singly Push + Pull a Picturing Love.

Do Prahy dorazí kapela představit nejen svou novou desku 18. března, kdy vystoupí v pražském Chapeau Rouge. Koncert slibuje dekadenci, divnost a hudbu, která bude balzámem pro uši. Vstupenky jsou k dispozici v internetových předprodejích za 320 korun.