Moser slaví 160. výročí unikátní výstavou

Proslulá sklářská společnost Moser slaví v letošním roce 160 let od svého založení. Při této příležitosti připravila unikátní kolekci Moser 2017, která je sbírkou skvostů inspirovaných napříč celou stošedesátiletou historií sklárny. Obdivovatelům tuto kolekci představí velkolepou výstavou v pražském Obecním domě, a to od 9. února do 22. března 2017. Výstava potvrdí kontinuitu výroby a zručnosti předávané z generace na generaci.

hodnoceno 1x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

U příležitosti 160. výročí založení firmy Moser spojili síly současní mistři skláři se sklářskými výtvarníky a designéry, aby vytvořili jedinečnou výroční kolekci MOSER 2017. Z historických i aktuálních vzorů sklárny byly vybrány a současnými mistry oživeny nejkrásnější stylové i nadčasové ukázky umění našich předků a zástupců různých uměleckých směrů. Díky tomu, že sklářské řemeslo je v Moseru pečlivě předáváno z generace na generaci, vznikla díla vysoké umělecké hodnoty vyrobená stejnými originálními postupy jako před více než sto lety.

„Pro výroční kolekci MOSER 2017 jsme vytvořili díla, která se inspirují nejúspěšnějšími a nejvýznamnějšími díly v historii sklárny Moser. Na výstavě tak najdou sklo z období malovaných historizujících motivů, rytých secesních rostlinných dekorů nebo zlacených afrických výjevů, jež přinesly sklárně slávu a světové renomé,“ komentuje kolekci Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Moser.

Překvapením výstavy je hlavně 220 cm vysoký křišťálový lustr LUDWIG, který propojuje historický a řemeslný odkaz Ludwiga Mosera a Lea Mosera se současnými prvky designu, světla a řemeslným uměním současných mistrů sklářů a brusičů. Jeho průměr je 190 cm a váží téměř 200 kg. Na bohatě zlacených ramenech lustru je zavěšeno 133 ověsků z ručně foukaného a broušeného křišťálu ve zlatavé barvě skloviny topas, které jsou zdobeny oroplastikou a malovány 24-karátovým zlatem. Toto dílo se rodilo bezmála jeden rok a na jeho vzniku se podílelo kolem čtyřiceti lidí.

Součástí kolekce MOSER 2017 jsou pak ještě práce nejmladší designérské generace, vítězů studentské soutěže Cena Ludwiga Mosera, i originální díla soudobého designu. Příkladem je dílo Woods od Sebastiana Menschorna, který, jak autor sám říká, je „o transformaci, metamorfóze“. „Kus dřeva se mění na sklo. Sklo se stává dřevem. Tyto vázy jsou něco mezi tím. Rád bych vnesl do našeho kultivovaného okolí myšlenku přírody,“ uvádí Menschorn.

Ludwig Moser zřídil vlastní ryteckou dílnu a obchod sklem v centru města Karlovy Vary poblíž Tržní kolonády v březnu 1857. Ve svých necelých čtyřiadvaceti letech tak položil základy výroby dnes světově proslulého křišťálu, které nese jeho jméno. Luxusní nápojové sety, dekorativní díla a unikátní rytiny Moser získaly brzy obdiv i úctu a dodnes jsou vyhledávány výjimečnými osobnostmi celého světa. Doma, v České republice, je Moser vnímán jako nejluxusnější česká značka.