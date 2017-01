Co je pro člověka krása? A stáří je smrt? Pojďte si pro odpověď do Švehlovky!

Povrchnost – krása – stáří – odmítnutí člověka? Alternativní vinohradská scéna Venuše ve Švehlovce uvádí novou hru – první queer fantasy drama - Sen o říši krásy v hlavní roli s Vandou Hybnerovou. Soubor Depresivních dětí se tentokrát ptá po tom, jakou hodnotu přisuzuje člověku krása a její případná ztráta, a to na ženských herečkách v mužských rolích. Stejně jako se před sto lety ptal dekadentní autor Jiří Karásek ze Lvovic, z jehož zapomenuté hry inscenace vychází.

Po velmi úspěšných hrách, jako byly Dopis ženě, kterou nemilujeme a již odderniérovaný Ludwig – kýč je mrtev, přichází vynalézavý soubor Depresivní děti touží po penězích s novou hrou, která pracuje se stále více aktuálními tématy, jako je krása, její vnímání v dnešní době v kontrastu s ostrakizovaným stárnutím a k tomu přidávají téma homosexuality.

V režii Jakuba Čermáka uvidíte v dramatu pouze ženy a nejen tak nějaké, bude jich hned pět, a to od 18 do 70 let, v čele s šarmantní Vandou Hybnerovou. "Jsem přesvědčena, že v současnosti je hra daleko aktuálnější než byla v době, kdy byla napsána, to jest před více jak 100 lety. Touha a hon za dokonalou krásou, tedy to vnější, je krédo dnešní doby. Odmítání stáří, potlačování projevů stárnutí, strach z ošklivé smrti... To je současná titulní strana pro krásný život. Je to byznys s ďáblem..." říká Hybnerová, která se v kouzelném kubistickém sále v přízemí koleje Švehlovka objeví před diváky v hlavní, nikoli však ženské roli. Takovou totiž hra neobsahuje.

Děj se točí kolem císaře Doriana (jméno, jež Karásek dal hlavnímu představiteli nebude náhodné), který se jednoho krásného rána probudí už méně krásný a zjistí, že stárne. Nemůže tedy dál vládnout v království krásy a musí přijít nástupce, spanilý Adrian, nic už ale nebude jako dřív.

Režisér souboru Jakub Čermák poukazuje na další rovinu hry – kdy pracuje s tématem homosexuality, což není náhoda – autor zapomenuté hry, která se nikdy nehrála byl ve své době často opovrhovaný Jiří Karásek ze Lvovic, který byl snad prvním přiznaným homosexuálem v Čechách. ,,Sen o říši krásy je v podstatě gay drama s fantazijními motivy, a právě proto se mi jej nechtělo obsazovat muži, i když samozřejmě pojem krásy patří i k nim. Ženské obsazení nám ve spojitosti se současným trendem krásy z barevných časopisů a přehlídkových mol přišlo více aktuální."

O aktuálnosti pojmů, které hra řeší, vypovídá i to, že premiéra byla téměř ihned vyprodaná. Avšak Venuše zařadila hned další představení, a to 2. a 16. února, které byste si rozhodně neměli nechat ujít!