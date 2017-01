Do Česka dorazí výstava složená z exponátů ze skutečných lidských těl

Dvacítka celotělových a dalších 300 exponátů pocházejících ze skutečných lidských těl. Až z nevadského Las Vegas přijede do České republiky velkolepá edukativní výstava Body The Exhibition, která návštěvníkům představuje jedinečným způsobem fungování lidského organismu. Expozice obsadí v druhé polovině února prostory dvou Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti, rozdělena bude do dvanácti sálů.

Výstava Body The Exhibition přibližuje neobvyklým způsobem fungování lidského organismu. Návštěvník může exponáty, které byly vytvořeny ze skutečných lidských těl, pozorovat v různých pozicích a z nejrůznějších úhlů. Nebude mezi nimi chybět třeba kompletní kůže z celého člověka, kosterní systém, svalstvo, pohlavní orgány či nervový systém, v rámci něhož si budou moci zájemci prohlédnout také mnoho detailů mozku. Expozice nabídne rovněž vývoj lidského plodu či porovnání nemocných a zdravých orgánů. K dispozici bude i ukázka ledviny s ledvinovými kameny či játer napadených rakovinou.

Do České republiky se v únoru expozice vrátí v takové velikosti, která zde dosud nebyla k vidění. "Od producentů výstavy se nám podařilo zajistit výstavu ve velikosti, která u nás dosud nikdy nebyla prezentována. Chceme vzít návštěvníky na průzkum lidského těla, a ukázat jim ho do všech detailů. K dokonalosti vzdělávacího procesu na výstavě budou v každé galerii připraveni medici, kteří vysvětlí a odpoví na dotazy návštěvníků," přibližuje výstavu Lucie Nouzová z pořádající agentury JVS Group.

Výstava, jež pochází od amerických producentů, vznikla v laboratořích předních světových anatomů. Před vystavením musely totiž jednotlivé exponáty projít procesem takzvané plastinace, během něhož je veškerá tělní tekutina nahrazena silikonem. Těla pochází od dobrovolných darců a práce na nich často trvá i jeden rok.

Právě fakt, že je výstava složena z exponátů ze skutečných lidských těl, by mohl budit kontroverzi a šokovat. "Podobnou, menší výstavu jsme již v České republice organizovali a nikdy jsme neměli problém s přijetím veřejnosti. Výstava je vhodná pro celou rodinu, zejména je výbornou průpravou pro žáky a studenty škol," doplnila Nouzová. Část expozice věnují organizátoři českým úspěchům ve světové medicíně i vědeckém výzkumu. Chybět nebude ani interaktivní část, během níž si návštěvníci vyzkouší první pomoc nebo nahmatat rakovinový nádor na připraveném trenažéru.

Foto: JVS Group