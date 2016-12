10 divadelních premiér roku 2017, které si nesmíte nechat ujít

Přemýšlíte, kam v novém roce do divadla? Sezóna 2016/2017 je sice již ve své polovině, to ovšem neznamená, že je u konce. Našli jsme za Vás 10 premiér, které nás čekají v první polovině roku 2017 a které podle nás stojí za zhlédnutí.

hodnoceno 1x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Křehkosti, tvé jméno je žena

činohra – Nová scéna ND

„Žena jako objekt, žena jako téma, žena jako žena“ – tak je popisována nová inscenace režiséra Daniela Špinara, která vzniká ve spolupráci s taneční skupinou 420PEOPLE. V rolích žen se představí výjimečné české herečky jako Jana Boušková, Iva Janžurová, Taťjana Medvecká, Jana Preissová a další. „Z mnoha různých možností se vydáváme cestou zkoumání situace ženy v běhu času a v divadle. Výjimečná česká herečka ve světě pohybu a zároveň ve světě mužů – i to je způsob, jak na Nové scéně vyzkoušet žánrové přesahy a naše herce vystavit zcela novým výzvám,“ dodává Národní divadlo k této hře, která se začne hrát od května 2017.

Orfeus v podsvětí

opereta – Hudební divadlo Karlín

Co se stane, když to Orfeovi a Eurydice neklape, ze zamilovaného páru se stane dysfunkční rodina a oba partneři se navzájem podvádí? Odpověď přináší opera Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvětí, která již v 19. století parodovala na pozadí mytologického příběhu s obrovským vtipem společnost tzv. druhého císařství za Napoleona III. Nyní bude bavit i české diváky 21. století v podání Šimona a Michala Cabana od července 2017. Nesmrtelnost této operetě zajistily efektní melodie, jiskřivé dialogy a v neposlední řadě „pekelný galop“, neboli kvapík (francouzsky can-can), který se po premiéře tohoto díla v roce 1858 stal hudebním symbolem Paříže.

Úplné zatmění

činohra – Klicperovo divadlo Hradec Králové

Prokletí básníci tak, jak je v čítankách nenajdete. Příběh Paula Verlaina, sedmadvacetiletého bývalého úředníka, poměrně úspěšného salónního poety a Arthura Rimbauda, sedmnáctiletého rebela, zázračného dítěte francouzské poezie a exaltovaného spratka uvede Klicperovo divadlo v Hradci Králové v režii Terezy Karpianus v březnu 2017. Slavné zpracování dramatika Christophera Hamptona odtajní divákům život prokletých básníků plný poezie, svobody, alkoholu, hádek, porušování hranic, rozrušování smyslů a absinthu.

Funny Girl

muzikál – studio DVA

Americký muzikál mapující příběh jedné z největších hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela Nicka Arnsteina. Diva populární ve dvacátých letech minulého století zářila na New Yorských divadelních prknech a bavila tisíce lidí, ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Muzikál se ihned po uvedení na Broadwayi stal velkým hitem a dosáhl neuvěřitelných 1348 repríz. V režii Ondřeje Sokola a s Monikou Absolonovou v titulní roli si budou moci diváci tento muzikál poslechnout již v únoru 2017.

Central Park West

činohra – Moravské divadlo Olomouc

Teprve svého druhého uvedení v České republice se dočká zapomenutý klenot jednoho z nejúspěšnějších komediálních autorů 20. století Woodyho Allena, která popisuje partnerský pětiúhelník, ve kterém se dlouhou dobu nemohou vyznat ani jeho samotní aktéři. Z této brilantně napsané konverzační komedie plyne hned několik ponaučení: 1) Muži středního věku by neměli přijít do kontaktu s psychicky nevyrovnanou sedmnáctkou, 2) Střelná zbraň nepatří do rukou maniodepresivních spisovatelů, 3) Vaší nejlepší kamarádce záleží více na vašem muži než na vás. Ale především: K psychologům by měli chodit hlavně psychologové. Na Central Park West se mohou diváci Moravského divadla těšit již od ledna 2017.

Krakatit

Opera – Národní divadlo

U příležitosti 100. výročí narození Václava Kašlíka, autora tohoto experimentálního díla na motivy stejnojmenného románu Karla Čapka, uvede Národní divadlo v dubnu 2017 operu Krakatit. Na libretu se podílel filmový režisér Otakar Vávra, který Čapkův román i dříve zfilmoval. Ve spojení s režisérkou této hry Alicí Nellis tak vzniká pozoruhodná opera, prolínající skutečný svět a svět přeludů i vážnou hudbu s jazzem či pop music.

Splašené nůžky

činohra – Divadlo Most

Chtěli jste si vždy vyzkoušet roli na prknech, která znamenají svět? Máte rádi alternativní představení, ve kterých není nikdy konec stejný? Pokud jste odpověděli ano, pak je pro vás detektivní crazy komedie Paula Pörtnera Splašené nůžky to pravé. Děj zavede diváky do poněkud neobvyklého kadeřnického salonu, kde pracuje poněkud neobvyklý personál. Čas plyne jako jindy, objeví se několik stálých i nestálých hostů, a je klid až do chvíle, než se stane vražda. Diváci se v té chvíli stávají jedinými nestrannými svědky, žalobci i obhájci a mohou jakkoliv do děje zasahovat, mluvit s postavami a pátrat po pachateli. Splašené nůžky v podání režiséra Milana Schejbala uvede divadlo v Mostě v červnu 2017.

Mlynářova opička

činohra – Stavovské divadlo

„Nejklicperovatější Klicpera, jakého jsme schopni“ – popis komedie Milana Šotka, sestavená z „kompletní mistrovy dramatické sumy, plné kuklení a situačních i jazykových špílců“ mluví zcela jasně. Diváci se tak mohou těšit na inscenaci plnou komediálních scén sestavených z díla jednoho z největších českých dramatiků, režírovanou Štěpánem Páclem. Mlynářova opička bude uvedena v květnu 2017 na stejném jevišti, kde Klicpera před dvěma sty lety sám působil.

West Side Story

muzikál – Divadlo J. K. Tyla v Plzni

Jeden z nejslavnějších muzikálů 20. století poprvé v Plzni! Slavný příběh dvou znepřátelených gangů na motivy nestárnoucího tragického příběhu Romea a Julie bude mít v plzeňském divadle premiéru v květnu 2017. Nebude chybět hudba geniálního skladatele Leonarda Bernsteina ani příběh plný emocí, ať už lásky či nenávisti.

Žítkovské bohyně

činohra – Městské divadlo Brno

„Drama o ženách, které bohovaly.“ Magický příběh na motivy stejnojmenné knihy Kateřiny Tučkové, který je dílem fikce a dílem skutečný, strhujícím způsobem pojednává o osudu žen jednoho rodu, který sahá až do 17. století k procesům s čarodějnicemi. Hlavní postavou je Dora Idesová, poslední ženský výhonek rodu žítkovských bohyní, která při pátrání po svých předcích odhaluje jejich neuvěřitelné osudy, ale i sebe samu. Postupně zjišťuje, že i ona je součástí tajemné tradice. Žítkovské bohyně uvede Městské divadlo v Brně v květnu 2017.