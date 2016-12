Olomoucké Divadlo na Šantovce se dozvědělo Vše o mužích

Trio hereckých osobností Filip Blažek, Maroš Kramár a Michal Slaný rozesmálo pondělní večer olomoucké publikum. Prostřednictvím vtipných inscenací se přítomné ženy dozvěděly vše, co ještě nevěděly o mužích, a pánové se u toho královsky bavili.

Představení Vše o mužích v podání pražského Studia DVA bylo jedním z nejpovedenějších komediálních vystoupení, jež se na prknech Divadla na Šantovce v poslední době objevilo. Ve skvěle napsané hře, která volně navázala na titul Vše o ženách, nebylo nouze jak o veselé, tak dramatické okamžiky. Diváci, kteří zaplnili sál do posledního místa, se ve vzájemně se proplétajících příbězích setkali s dlouholetými kamarády v posilovně, se seniory, ale také s homosexuály.

Hru začali Michal Slaný a Filip Blažek převlečení za dva staříky, kteří „zavedli“ přítomné publikum do parku. S nadsázkou ztvárněné postavy rozesmály diváky svými tiky, gesty, i zapomnětlivostí a skvěle je naladily na další z příběhů různých mužských typů. Zatímco uvedená dvojice představovala divákům strasti seniorů, Maroš Kramár (Zoky) už se v pozadí chystal na další scénku, která nás paradoxně zavedla do posilovny. Zatímco jeho dva dobří přátelé do ní chodí kvůli své fyzické kondici, Zoky tam zavítá pouze zběžně. To je patrné hned při počáteční rozcvičce, při které nestíhá a diváky rozesmává svými neobratnými pohyby.

Za nejdramatičtější příběh bychom mohli označit osud Toma a jeho rodiny. Tom (Filip Blažek) přilétá z Buenos Aires uctít památku své matky, které zemřela před pěti lety. Už od počátku jsou zřejmné napjaté vztahy mezi ním a jeho otcem (Maroš Kramár), kterého ze smrti maminčiny smrti viní. Později se ale z dopisu dozvídá, že vše bylo jinak….

Čtvrtá scénka nás zavedla do nočního podniku a Slovákem Maxem (Maroš Kramár), který jej vede. Jeho poskok Rudy (Filip Blažek) dostává za úkol sehnat na večer striptéra, kterého si zahrál Michal Slaný. Ani on jako Stydlivý hřebec svlečený do půli těla však nepobavil publikum tolik, jak přestřelka mezi Marošem Kramárem a Filipem Blažkem o tom, co je lepší v České, respektive Slovenské republice. Herci se navezli jak do předsedy vlády Roberta Fica, tak do prezidenta Miloše Zemana, porovnali, který stát má vyšší hory, a který zase více obyvatel. A diváci se navíc dozvěděli, co znamená slovo vystierat.

Nechyběla ani improvizace

Jak už to bývá, publikum nejvíce pobaví to, co (snad) není napsané ve scénáři. Už když se na pódiu objevili dva homosexuálové v podání Maroše Kramára a Michala Slaného, nesly se divadlem salvy smíchu. Když se však při jedné ze scének Michal Slaný omylem jazykem dotkl úst svého hereckého kolegy, vybuchli i sami představitelé. „Ty ses do toho dneska nějak vžil. Ještě chvilku, a nebudeme to muset ani hrát,“ ohodnotil jeho počínání Kramár, čímž ještě více přítomné rozesmál.

Celé představení nakonec vyvrcholilo kolem desáté hodiny večer opětovným setkáním tří seniorů v domově důchodců. Herce diváci odměnili uznalými výkřiky a nekonečným potleskem, který si Filip Slaný, Michal Blažek a Maroš Kramár za své výkony jednoznačně zasloužili.

Foto: www.studiodva.cz