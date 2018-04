Písničkářka Veronika Wildová zveřejnila videoklip k písni Krásnější ženy

Nadějná písničkářka z Prahy Veronika Wildová má na svém kontě již pátý oficiální videoklip. Ten nejnovější patří k písni Krásnější ženy, ve které zabývá tradičními ženskými problémy, ale nečekejte žádnou smutnou baladu. Text písně i samotný videoklip se na tyto strasti dívá s nadhledem, lehkostí a humorem.

V roce 2016 strávila Veronika Wildová půl roku ve Spojených státech, kde v místních klubech a open-mic večerech zkoušela štěstí s českou i anglickou tvorbou. Když se vrátila zpátky do Čech, napsala píseň Hvězdy, která vypráví právě o její zaoceánské cestě. Momentálně se snaží společně se svou doprovodnou kapelou Divoko prorazit s čistě českou tvorbou ve své domovině. Klip k písni Krásnější ženy je jejím pátým oficiálním videoklipem. Skrze skladbu vzkazuje všem ženám, ať jsou samy se sebou spokojené. „Krásnější ženy je skladba, kterou jsem napsala pro radost svou i pro radost posluchačů. Je to jedna z mých prvních skladeb, které jsem psala s lehkostí, humorem, a její výslednou produkci si vyloženě užila,“ prozrazuje Wildová.

Singl Krásnější ženy může znamenat jistou změnu v její tvorbě – od teskné hudby se obrací k poměrně veselejší a odlehčenější. Sama říká, že před Krásnějšími ženami měla potřebu se v hudbě pořád za něco schovávat. „Psala jsem hluboké a smutné skladby, až mi jeden muzikant, kterého si vážím, řekl, že se to nedá poslouchat. Tak mě naštval, že jsem o tom přemýšlela a dospěla k závěru, že vlastně nevím, jak se dál v hudbě schovávat, a ještě přitom svou tvorbu vylepšovat. Tehdy jsem se rozhodla napsat písničku, která vyzní tak, jako bych holkám v kavárně vyprávěla zábavnou historku. Za pár hodin vznikla skladba Krásnější ženy,“ přiznává a doplňuje: „Je to takový seznam dámských obav o to, jestli jsou dost hezké a štíhlé, a jestli náhodou nezůstanou v samy do konce života. Podle toho zní i hudba.“

Veronika Wildová je sedmadvacetiletá písničkářka z Prahy, která má na kontě již řadu písní a pět videoklipů. Scénář k videoklipu napsala společně s tvůrci z produkční skupiny Black & Gold. Producentem klipu a režisérem je Jereme Šída, kameramanem a střihačem David Pacholík. Se stejným týmem vznikl již její předchozí klip k písni Hvězdy. V současné době plánuje koncerty po České republice. Ten nejbližší se odehraje 13. dubna v Říčanech u Prahy v klubu K2.