Kresby známého šperkaře Pavla Opočenského vystavuje Villa Pellé

Výstava Nucleus bude možná pro mnohé překvapením. Umělec Pavel Opočenský se proslavil svými šperky a sochami, už méně známý je coby výtvarník. Ve Ville Pellé v pražské Bubenči je jeho sto velkoformátových kreseb k vidění do 12. listopadu.

Vystavené kresby vytvořil Pavel Opočenský pastelkami v průběhu posledních tří let v několika řadách. K principu jádra odkazuje nejpočetnější Nucleus. Cyklus Olympias má lehce erotický podtext a Evoluce se vztahuje k organickému tvarosloví, odvozenému z biologie.

Pavel Opočenský jako kreslíř stojí od své předchozí práce daleko jen zdánlivě. V kresbách najdeme jak detailní přesnost filigránské práce šperkaře, tak jasné uchopení tvaru, dané zkušeností sochaře pracujícího s kamennou masou v prostoru a jeho souvztažnostech.

Ve svých kresbách Opočenský otevírá okna do jednoho z paralelních vesmírů. Zatímco někdo možná ocení jeho hravou a atraktivní vizuální ekvilibristiku, jiný v něm pro změnu nalezne kompletní DNA výtvarného umění. A příležitostný halucinogenní efekt pak může být vítaným zpestřením pro každého vnímavého návštěvníka.

Vytvořil pomník bratří Čapků

V rámci výstavy proběhnou tři komentované prohlídky – dvě se samotným autorem (19. října a 11. listopadu v 18 hodin) a jedna s kurátorem (2. listopadu v 18 hodin).

Pavel Opočenský vystudoval SUPŠ v Jablonci nad Nisou a v Turnově, obory zlatník a šperkař. V roce 1979 emigroval do Německa, později do USA. Po návratu do Čech v 90. letech se etabloval jako sochař, jeho doménou byla práce s tvrdými magmatickými horninami, jako jsou žula nebo syenit.

Byl mezi prvními, kdo u nás použil tehdy nové metody sochařské práce s tvrdým kamenem: řezání, vrtání či broušení diamantovými kotouči. Jeho pravděpodobně nejznámějším dílem u nás je pomník bratří Čapků, umístěný na pražském náměstí Míru.

Foto: archiv Villy Pellé