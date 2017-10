Kapela OVOCE odstartovala poslední turné před vydáním nové desky

Na poslední turné před plánovaným novým albem se vydala kapela OVOCE. S sebou bere skupinu Lola, dá ale příležitost i lokálním kapelám. Turné odstartovalo 13. října koncertem ve Spáleném Poříčí a skončí 24. listopadu v Klatovech.

Dopiju a jdu – tak zní název zbrusu nového turné pražské punk-rockové kapely OVOCE, které bude zároveň posledním vystoupením skupiny před plánovanou deskou, která by měla vyjít na jaře 2018. Jako speciální host se objeví kapela Lola, v každém městě dá ale OVOCE prostor i lokální kapele, která celý večer odstartuje. „I letos jsme se rozhodli dát šanci kapelám z okolí. Na Facebooku jsme proto u každého koncertu udělali soutěž a všechny vítěze zveřejníme již brzy,“ řekl frontman Pišto.

Na turné, na němž kapela naposledy zahraje své staré písně, zazní i jedna dosud nezveřejněná novinka, kterou zatím fanoušci neměli možnost nikde slyšet. „Většina kapel to dělá tak, že buď vydají nějaký song na desce a pak k němu udělají videoklip, případně zveřejní klip nebo lyric video rovnou. Ale my jsme to chtěli udělat jinak, a proto novinku otestujeme rovnou na koncertech,“ vysvětluje kytarista Láska.

Dopiju a jdu turné odstartovalo 13. října koncertem ve Spáleném poříčí, celkem kapela projede devět českých měst. Turné skončí 24. listopadu v Klatovech, domácí pražský koncert se odehraje 18. října ve Futurum Music Bar.

Dopiju a jdu tour 2017

13. října Spálené Poříčí – Music Sklep

14. října Třebíč – Béčko

18. října Praha – Futurum Music Bar

25. října Brno – Eleven Club

03. listopadu České Budějovice – Velbloud Music Bar

04. listopadu Benešov – Labyrint

11. listopadu Kladno – Poldofka

17. listopadu Písek – Uhelna Music Club

24. listopadu Klatovy – U Košile