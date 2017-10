Muzeum hlavního města Prahy vystavuje socialistické hračky značky Směr

Družstvo Směr mileniálům dnes už asi nic moc neřekne. Muzeum hlavního města Prahy připravilo výstavu o tomto tradičním výrobci hraček, jehož historie sahá až do padesátých let. Navštívit ji můžete do 7. ledna příštího roku.

V Hlavní budově muzea se právě nachází další instalace z výstavní série Předmět sezóny, která je pojmenovaná podle hesla družstva „Směle ber hračku Směr“. To bylo za socialismu jedním z předních výrobců hraček a plastických předmětů a na trhu působí dodnes.

V muzeu je možné si prohlédnout většinu z ikonických předmětů této značky – hru Kloboučku hop, Blechy, Loydovu 15 či dětské odrážedlo Roloped. Plastové hračky do vody jako např. kachnička, žába či ryba nebo hudební hračka Kazoo se prodávají dodnes. K velmi populárním v oboru modelářství se řadí plastové modely různých dopravních prostředků.

Foto: archiv MHMP