Slavný návrhář bot Manolo Blahnik bude vystavovat v Praze

Museum Kampa v Praze bude od 11. srpna do 12. listopadu 2017 hostit výstavu španělského návrháře obuvi Manola Blahnika nazvanou The Art of Shoes, která je retrospektivou jeho pětačtyřicetiletého působení na módní umělecké scéně.

Z více než třiceti tisíc návrhů vybral Blahnik společně s kurátorkou „pouhých“ 212 bot a 80 původních kreseb, které představí v rámci putovní výstavy, jež nyní míří do české metropole. „Možnost mít výstavu právě v Praze je pro mě velice osobní,“ uvedl Manolo Blahnik. „Můj tatínek byl Čech, proto se velmi těším na tuto instalaci a práci s lidmi, kteří mají stejné kořeny jako já,“ vysvětlil.

Výběr návrhů zahrnuje jeho nejstarší tvůrčí období v sedmdesátých letech i nejnovější kousky, např. kolekci bot pro film Marie Antoinetta (2006) režisérky Sofie Coppoly. Expozice bude rozdělena do šesti tematických částí.

Inspirováno geografií či architekturou

První část nazvaná Gala prezentuje Blahnikovy nejpůsobivější boty, druhá představí – prostřednictvím bot inspirovaných Španělskem, Itálií, Afrikou, Ruskem, Anglií a Japonskem – hlavní geografické a environmentální vlivy. Třetí část ukáže jeho fascinaci uměním a architekturou, čtvrtou tvoří příroda reprezentující jeho intenzivní lásku ke světu flóry.

Pátá část Materiály odhaluje propracované detaily, bohatství používaných surovin a barev ve snoubení s řemeslným provedením. Poslední a nejrozsáhlejší část expozice Jádro vystavuje boty určené lidem, kteří Blahnika ovlivnili nejvíce, od legendární módní editorky italského magazínu Vogue Anny Piaggi po herečku Brigitte Bardot a krále Alexandra Velikého.

Výstavu doplní publikace nakladatelství Skira/Rizzoli Manolo Blahnik The Art of Shoes z pera kurátorky Cristiny Carrillo de Albornoz. Kniha sestavená z rozhovorů s Blahnikem provádí čtenáře jeho motivacemi i entuziasmem komplexně, od A do Z. Ke koupi bude ve všech participujících muzeích či prostřednictvím on-line portálu manoloblahnik.com.

Foto: © David Hughes