Výstava Body The Exhibition v Praze končí. Češi ji zde mohli vidět nejspíš naposledy

Unikátní výstava, kterou v České republice zhlédly desetitisíce návštěvníků, končí. Poslední prohlídky se na pražském holešovickém Výstavišti uskuteční 23. července. To bude podle organizátorů poslední možné datum, kdy si budou moci Češi výstavu prohlédnout. Body The Exhibition se totiž letos v Praze uskutečnila nejspíš naposledy.

Už jen jeden den zbývá do konce výstavy, která ukazuje a vysvětluje fungování lidského těla na skutečných lidských exponátech. Kromě desítek tisíc návštěvníků přijel na pražskou výstavu i její zakladatel, čínský profesor Sui, ředitel oddělení anatomie na univerzitě v Dalienu. „V čínské vědecké a anatomické společnosti zastávám funkci popularizátora anatomické vědy. Proto je mou povinností předávat anatomické vědomosti veřejnosti. Pro výstavu jsme použili skutečná těla, která by nikdy nemohla být nahrazena žádným plastovým modelem,“ vysvětluje koncept unikátní výstavy Sui.

Sui také při návštěvě Prahy popsal, jak jsou exponáty, které byly prezentovány již ve 38 zemích světa, připravované: „Vystavovaná těla byla připravena technikou zvanou plastinace. To je moderní a unikátní metoda užívající polymer, který v těle nahradí vodu a tuk. Tímto způsobem může být tělo uchováno na dobu více než tisíc let.“

Podle organizátorů byla letošní výstava Body The Exhibition v Praze k vidění naposledy, kvůli změnám v právních řádech a legislativě. „Nové zákony s největší pravděpodobností nebudou povolovat výstavu znovu do země přivést a zorganizovat. Z našeho pohledu je to škoda, protože jde o skvělou edukativní záležitost. Kdo tedy nepřijde do 23. července, již nebude mít možnost výstavu u nás vidět,“ sdělila za pořadatele Lucie Nouzová z JVS Group.