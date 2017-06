Výstava ve Werichově vile ukáže moderní i historickou tvář Prahy

Divadlo na Zábradlí, Volmanova vila, Pinkasův palác, Slovanský ostrov, Werichova vila či Masarykovo nádraží – to jsou jen některé z mnoha pražských památek, které v posledních letech prošly nebo brzy projdou rekonstrukcí. Jejich příběhy představí výstava, která bude k vidění ve Werichově vile na pražské Kampě od 29. června do 12. července.

Putovní výstava divákům ukáže historický i současný pohled na známé pražské stavby a otevře otázky, jak prolnout staré s novým nebo jak zachovat historickou hodnotu budovy a zároveň ji zrekonstruovat pro potřeby dnešního užívání. Výstava vznikla při příležitosti 15 let od založení právě studia TaK, které k výstavě vytvořilo také bedekr Prahou, jenž provede čtenáře po známých i neznámých místech, která jsou důkazem krásy po staletí vrstvené pražské architektury a mezi něž patří například Werichova vila, divadlo Na Zábradlí nebo Masarykovo nádraží.

„Výstava není klasickou profilovou expozicí, ale tematicky zaměřeným výběrem z našich projektů, které byly realizovány nebo se připravují v Praze a okolí a jejichž společným jmenovatelem je kontext historické nebo stávající architektury a její dostavby nebo doplnění. Velice často se jedná o práce na půdě památkově chráněných staveb nebo v pražské památkové rezervaci UNESCO,“ říká k výstavě Marek Tichý, architekt a zakladatel studia TaK, které výstavu připravilo.

Putovní výstava bude ve Werichově vile k vidění od 29. června do 12. července, poté se přesune do Obecního dvora na Starém městě a dále do divadla na Zábradlí.