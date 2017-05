V Manchesteru se uskuteční charitativní koncert pro rodiny obětí teroristického útoku. Vystoupí Ariana Grande, Justin Bieber i Coldplay

Celkem 22 mrtvých měl na svědomí atentátník, který se v pondělí 22. května odpálil v manchesterské aréně během koncertu zpěvačky Ariany Grande. Ta se rozhodla uspořádat benefiční koncert pro rodiny obětí. Spolu s ní dorazí do Manchesteru také Justin Bieber, Katy Perry či kapela Coldplay.

Přední světové hudební hvězdy se rozhodly vyjádřit svou podporu rodinám mrtvých a také ukázat, že se nenechají teroristy zastrašit. Proto se již v neděli 4. června uskuteční v Manchesteru velký benefiční koncert na stadionu Emirates Old Trafford. A na něj se sjedou ti nejoblíbenější a nejúspěšnější hudební interpreti současnosti.

Kromě třiadvacetileté Ariany Grande vystoupí během koncertu nazvaného We Love Manchester i Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus i kapela Coldplay. Svou účast přislíbili také Usher a Niall Horan z kapely One Direction, skupina Take That či Pharrell. “Hudba je něco, co mohou společně sdílet všichni po celém světě,” vyjádřila se po útoku Ariana Grande, “hudba by nás měla léčit, spojovat nás a dělat nás šťastnými.”

Stadion má kapacitu pro 50 tisíc diváků a výtěžek z prodeje lístků půjde rodinám zemřelých, mezi nimiž bylo i sedm dětí. Ariana Grande navíc nabízí vstupenky zdarma pro ty, kteří byli na jejím koncertu v den tragické události. Organizátoři předpokládají, že by se mohly vybrat nejméně 2 miliony li