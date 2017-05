Legendární filmový muzikál Mamma Mia se dočká pokračování

V roce 2008 vstoupil do kin hudební snímek Mamma Mia, v němž budoucí nevěsta Sophie (Amanda Seyfried), jež žije se svou matkou Donnou (Meryl Streep), pozve na svou svatbu tři potenciální otce (Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård), aby zjistila, čí dcerou tedy ve skutečnosti je.

Film byl natočen dle oblíbeného Broadway muzikálu a navzdory rozporuplnému hodnocení se dočkal velkého úspěchu (co se tržeb týče) právě díky skvělému obsazení, úžasně líbivému prostředí řeckého ostrova a v neposlední řadě díky písničkám od Abby.

Od premiéry tohoto legendárního filmu uplynulo téměř deset let, což chtějí tvůrci oslavit pokračováním. Opět se dočkáme Meryl Streep, Amandy Seyfried, Pierce Brosnana a Colina Firtha, kteří se vrátí zpět do svých rolí, spolu s některými novými tvářemi. O svěží soundtrack se má opět postarat Abba. Nyní však již muzikálový film nemá svého předchůdce v divadle - o nový film přímo stvořený pro filmová plátna se postará v roli scénáristy i režiséra Ol Parker (Báječný hotel Marigold).

Premiéru má film Mamma Mia: Here We Go Again naplánovanou na červenec 2018.