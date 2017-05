V pokračování Spider-Mana si záporáka zahraje Tom Hardy

Do kin ještě ani nepřišel první díl z nové pavoučí série, a už se plánuje spin-off. S tímto novým Spider-Manem jsme se mohli poprvé setkat již v jednom z posledních Marvel filmů Captain America: Občanská válka, a svého vlastního prvního filmu se dočká za necelé dva měsíce - premiéru má Spider-Man: Homecoming naplánovanou na 6. července 2017.

Sony Pictures na svém twitteru předevčírem zveřejnili fotku herce v tričku s Venomem a kromě obsazení legendárního Toma Hardyho, který se v roli záporáka nejvíce asi proslavil jakožto Bane ve filmu Temný rytíř povstal (2012), také informovali o tom, že se nový snímek začne natáčet na podzim a premiéra je předběžně stanovená na 5. října 2018. Venoma bude dle dostupných informací režírovat Ruben Fleischer (Zombieland).

Venom není lidský záporák, a proto potřebuje tělo hostitele, v němž může přebývat. V komiksech je tímto hostitelem novinář Eddie Brock. Tom Hardy je v této roli jakýmsi nástupcem Tophera Grace, jenž Eddieho Brocka ztvárnil ve filmu Spider-Man 3 (2007) v hlavní roli s Tobeym Maguirem, a jistě se máme na co těšit. Poté, co se Sony a Marvel dohodli, že zařadí Spider-Mana do Marvel univerza, se v hlavní roli pavoučího muže představí Tom Holland.

foto: Sony Pictures (twitter)