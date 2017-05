Metronome festival představil poslední interpety. Přijedou londýnští The Veils i legendární The Pretty Things.

Již tak nabitý line-up druhého ročníku pražského festivalu doplnili pořadatelé o dva nové interprety. Jedním z nich je populární londýnská indie/alternative kapela The Veils, která doplní páteční program. K sobotním účinkujícím se nově přidají legendární rockeři The Pretty Things. Obě kapely obsadí poslední místa dvoudenního programu, který pořadatelé již vypustili do světa.

Lídrem pátečního programu bude bezpochyby britský legendární zpěvák Sting, který během svého devadesátiminutového koncertu odehraje vedle rockových songů z aktuálního alba 57th & 9th i nesmrtelné hity od The Police i populární skladby z přelomu milénia. Ke Stingovi se v pátek připojí ještě GusGus, Ester Rada, Monkey Business, Ewa Farna a další.

Novinkou prvního festivalového dne je i londýnská indie/alternative kapela The Veils v čele s frontmanem Finnem Andrewsem, zakladatelem známých XTC. „Už po prvním poslechu jejich loňské desky Total Depravity posluchač pochopí, proč si je režisér David Lynch vybral do soundtracku nové řady seriálu Twin Peaks – jen málokterá skupina sedí svým zvukem k lynchovské náladě lépe,“ říkají organizátoři festivalu.

V sobotu se na Výstavišti v Holešovicích objeví další populární anglická indie alternativní kapela Kasabian, kterou doplní Solomun, Blood Red Shoes, Young Fathers, David Koller nebo třeba Lenny. Vystoupí taky další ohlášená novinka festivalu – londýnská garage rocková skupina The Pretty Things, která ovlivnila řadu světových kapel – třeba i zmiňované Kasabian, jejichž kytarista Sergio Pizzorno prohlásil, že bez nahrávky S. F. Sorrow by jejich skupina vůbec nebyla. To samé platí i o Rolling Stones, které kytarista The Pretty Things Dick Taylor na začátku 60. let zakládal, když do tehdejší formace s Mickem Jaggerem přibral Keithe Richardse.