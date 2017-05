Kalifornští Rival Sons zahrají v Praze. S sebou dovezou novou desku

Americká hard rocková skupina Rival Sons, která tvrdou hudbu kombinuje s prvky blues, zavítá na začátku srpna do české metropole. Představit zde chce fanouškům své nejnovější album Hollow Bones, které vyšlo minulý rok.

“V ideálním světě bych chtěl, aby u našich desek a koncertů posluchači zapomněli na své každodenní trable a starosti. Buďme svobodní a ztraťte se - nebo se najděte - v naší hudbě,” radí fanouškům kytarista Scott Holiday, milovník psychedelie a garážového rocku, který dlouho snil o kapele, jež by splňovala jeho vize.

V roce 2008 tak vznikla v Los Angeles kapela Rival Sons, která debutovala o rok později albem Before the Fire. O dva roky později pak vydala svou druhou nahrávku Pressure & Time. Do hudebních výšin je však vynesla až jejich třetí deska Great Western Valkyrie, díky níž se skupina zařadila k nejnadějnějším novým rock’n'rollových formací.

Kapela Rival Sons přijede do Prahy 6. srpna, kdy zahrají v Lucerna Music Baru. S sebou dovezou nové písně z loňského alba Hollow Bones. Pokud máte o koncert skupiny, kterou si jako předskokany vybírají hvězdné formace, jako jsou Judas Priest, Guns N’ Roses, AC/DC či Black Sabbath, vstupenky seženete v internetovém předprodeji či na pokladně Lucerna Music Baru za 590 korun.