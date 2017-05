Hvězda 80. let Sandra vystoupí poprvé v Brně. Nabídne průřez celou svou hudební kariérou

Maria Magdalena, Heat of the Night, Hi Hi Hi či Innocent Love - to jsou nejznámější hity německé zpěvačky Sandry Cretu, která prožívala vrchol své hudební kariéry ve druhé polovině osmdesátých let, kdy hudební étery dobýval diskotékový pop.

Součástí německé hudební scény se stala Sandra, hudební ikona 80. let, již v roce 1976, kdy vydala singl Andy, mein Freund. Ten úspěšný sice příliš nebyl, nicméně se díky němu stála součástí kapely Arabesque, která slavila úspěchy především v Japonsku. Populární zpěvačka se podílela i na známém hudebním projektu Enigma. V současné době má na svém kontě již deset studiových alb. Poslední vyšlo v srpnu 2012 s názvem Stay in Touch.

Nyní žije Sandra na Ibize, ale na zpěv nezanevřela a dodnes aktivně koncertuje a vydává nová alba. Brněnské publikum se dočká jejího koncertu vůbec poprvé. Navíc půjde o zpěvaččino teprve druhé české vystoupení. Uskuteční se 31. října v Bobycentru a slibuje průřez její dosavadní tvorbou. Navíc se mohou návštěvníci těšit také na poutavou vizuální show, která k jejím písním prostě bezpodmínečně patří.

Vstupenky je možné sehnat v internetovém předprodeji v cenovém rozmezí od 990 do 1 290 korun. K dispozici je také limitovaný počet VIP vstupenek, v jejichž rámci se návštěvníci dočkají také rautu, alkoholických i nealkoholických nápojů i samostatného prostoru na VIP galerii, kde je nejlepší výhled na stage.