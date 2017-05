V pokračování Fantastických zvířat si mladého Brumbála zahraje Jude Law

Snímek Fantastická zvířata a kde je najít režiséra Davida Yatese na podzim loňského roku naplnil česká i světová kina. Film o mladém čaroději Newtu Scamanderovi přinesl divákům vytoužený návrat to kouzelnického světa, který si tolik z nás oblíbilo díky filmům o Harrym Potterovi a jejich knižním předlohám. Ačkoli se tento nový spin-off odehrál v Americe dlouho před Harryho narozením, ve filmu jsme se dočkali mnoha odkazů na svět čar a kouzel, jak ho známe.

Vyjma běžného používání hůlek, zavazadel s o dost větším objemem, než na který vypadají, skrývání se před mudly (zde zvaní nečarové) a přemisťování mezi odkazy na Harryho Pottera patří i několik zmínek nám známých jmen, například rodina Lastrangeových či Albus Brumbál. A právě nyní (v té době ještě budoucí) ředitel Bradavické školy čar a kouzel našel svého představitele. V pokračování Fantastických zvířat si jej zahraje Jude Law, který je již třetím hercem, který se v Brumbála na filmovém plátně promění. V původní sérii Harryho Pottera jsme v této roli viděli už Richarda Harrise a Michaela Gambona.

Jude Law, 44letý rodák z Londýna, se nejvíce proslavil pravděpodobně v roli Watsona ve filmech o Sherlocku Holmesovi (2009, 2011), mimo to jsme ho však mohli vidět ve spoustě dalších kvalitních snímků, například Hugo a jeho velký objev, Anna Karenina, Vedlejší účinky či Grandhotel Budapešť. Dvakrát byl nominován na Oscara, a to za role ve filmech Návrat do Cold Mountain a Talentovaný pan Ripley. V nejbližší době ho můžeme vidět také ve filmu Král Artuš: Legenda o meči, který do českých kin dorazí 11. května.

K Fantastickým zvířatům jsou zatím naplánovány čtyři díly pokračování. Toho nejbližšího se dočkáme na konci roku 2018 a spolu s Judem Law se v něm můžeme těšit znovu na Johnyho Deppa či Eddieho Redmayna.