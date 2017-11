Pražský divadelní festival německého jazyka zahájí svůj 22. ročník hned dvěma úvodními inscenacemi  

Pražský divadelní festival německého jazyka nabídne ve dnech od 19. listopadu do 1. prosince hned osm inscenací z Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska i Česka. Hned na dvě z nich se mohou zájemci těšit již první festivalový den. Ve Foru Karlín odstartuje od 17 hodin inscenace režiséra Kaye Vogese Jas. Okamžik. Ta přenese diváky do obří temné komory, v níž slavný fotograf Marcel Schaar vytvoří přímo před jejich očima jedinečné snímky. Na Nové scéně Národního divadla pak ve 20 hodin začne hra Světlo v krabici. Jedná se o první provedení textu nositelky Nobelovy ceny Elfriede Jelinek.

Švýcarskou divadelní scénu na festivalu zastoupí Obrazy tvé velké lásky od curyšského Theatru Neumarkt. Své místo bude mít v programu ale rovněž česká hra Strach jíst duši režiséra Jana Friče, kterou uvádí Národní divadlo Brno. Z německého hlavního města pak dorazí drama Soucit. Příběh kulometu, které se ocitá na pomezí dokumentárního divadla. Lucembursko uvede inscenaci Žena a město, Hannover hru Moc a vzdor, jež je další stopou českého režiséra Dušana Davida Pařízka na německé scéně. O vrchol festivalu se pak 1. prosince postará Hotel Evropa aneb Antikrist od vídeňského Burgtheateru.

Festival nabízí kromě divadelních představení ale rovněž bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit třeba na nekončící maraton rozhlasových her. Berlínský divadelní spolek Iunatiks produktion a pražský umělecký gang Depresivní děti toužící po penězích připravily pro zájemce na 29. a 30. listopadu performanci In the Name of Gift. Přispěje také Studio Hrdinů a mnoho dalších.

Pražský divadelní festival německého jazyka, který založil v roce 1996 spisovatel a dramatik Pavel Kohout, je každoroční přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z německy mluvících oblastí. Každý rok uděluje Cenu Josefa Balvína, pojmenovanou podle dlouholetého dramaturga festivalu, kterou získává nejlepší česká inscenace německy psaného textu. Letos ji získala zmiňovaná hra Strach jíst duši. Jelikož je festival určen převážně česky mluvícímu publiku, které nemusí němčinu plně ovládat, jsou hry tlumočeny prostřednictvím titulků či sluchátek.

16.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout