David Koller vyrazil s kapelou na akustické turné. Po Ústí zavítá i do Jihlavy či Olomouce  

Zpěvák David Koller zahraje v rámci svého Acoustic Tour se skupinou v krásných prostorách divadelních a kulturních sálů do celé České republice. Chybět nebudou samozřejmě kultovní hity jako Chci zas v tobě spát, Gypsy Love, Amerika, Šrouby do hlavy, Černí andělé a další. A to v líbivých akustických aranžích.

Turné Koller zahájil již 24. října v Ústí nad Labem. Na koncert se mohou těšit ale rovněž návštěvníci v Jihlavě, ve Zlíně, Frýdku-Místku, Olomouci, Brně, Kolíně, Pardubicích, Ostravě, Trutnově, Táboře a samozřejmě že dojde také na Prahu. “S kapelou se těšíme na všechny koncerty. Je to víceméně teprve třetí akustické turné. Máme radost, že se lístky už téměř vyprodali,” raduje se Koller z velkého zájmu o probíhající koncertní šňůru.

Vstupenky na koncerty, které ještě nejsou vyprodané, seženou zájemci na běžných předprodejních místech a v místech konání koncertů. I poslední lístky ale neustále mizí. “Nevylučujeme, že ještě nějaké koncerty přidáme,” potěšit fanoušky David Koller.

David Koller: Acoustic Tour

24. 10. - Ústí nad Labem /Severočeské divadlo balet/

/Severočeské divadlo balet/ 13. 11. - Jihlava /DKO Jihlava/

/DKO Jihlava/ 14. 11. - Zlín /Filharmonie Bohuslava Martinů/

/Filharmonie Bohuslava Martinů/ 15. 11. - Frýdek-Místek /Kino Petra Bezruče/

/Kino Petra Bezruče/ 16. 11. - Olomouc /Kino Metropol/

/Kino Metropol/ 17. 11. - Brno /Semilasso/

/Semilasso/ 22. 11. - Kolín /Městské divadlo Kolín/

/Městské divadlo Kolín/ 26. 11. - Pardubice /Východočeské divadlo Pardubice/

/Východočeské divadlo Pardubice/ 28. 11. - Teplice /Krušnohorské divadlo Teplice/

/Krušnohorské divadlo Teplice/ 29. 11. - Trutnov /UFFO - Společenské centrum/

/UFFO - Společenské centrum/ 30. 11. - Tábor /Divadlo Oskara Nedbala Tábor/

/Divadlo Oskara Nedbala Tábor/ 04. 12. - Ostrava /Dům kultury města Ostravy/

/Dům kultury města Ostravy/ 14. 12. - Plzeň /Měšťanská beseda/

