Kanadská superstar Shania Twain vyrazí na světové turné. Nevynechá ani Prahu  

Jednou z nejpopulárnějších zpěvaček všech dob se stala Shania Twain díky obrovskému úspěchu alb The Woman In Me z roku 1995, Come On Over z roku 1997 a Up!, jenž vyšlo v roce 2002. Během své hudební kariéry pravidelně obsazuje první příčky hudebních hitparád a její koncertní turné bývají jedna z nejrychleji vyprodaných. I přesto, že má hudebnice početnou fanouškovskou základnu i u nás, Českou republiku dlouho míjela.

Nyní je ale všemu konec a čeští fanoušci se konečně dočkají zpěvačky, která je držitelkou celé řady prestižních ocenění. Nechybí mezi nimi ani pět cen Grammy. Shania Twain naplánovala vůbec první pražský koncert na 6. října 2018, kdy vystoupí v O2 areně. Vstupenky jdou do internetového předprodeje 13. října v 9 hodin. K dostání budou v cenovém rozmezí od 1 490 do 2 590 Kč.

A návštěvníci koncertu se mají určitě na co těšit. Vždyť Shania Twain patří mezi nejprodávanější country zpěvačky na světě. Právě country ve své tvorbě kombinuje s popem a mainstreamem, díky čemuž dodnes prodala již více než 90 milionů alb.

Kdo by neznal hity jako You’re Still The One, That Don’t Impress Me Much, Man! I Feel Like A Woman či Ka-Ching!. Koncem září navíc vydala po dlouhých patnácti letech nové album Now, které představí na velkém světovém Shania Now Tour 2018. Jen v Americe během něho odehraje téměř 50 zastávek.

