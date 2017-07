Drama bez kouzla (Breaking News)

Alex a jeho kameraman se vydají natáčet reportáž o výbuchu kotle v továrně. Při přímém přenosu z místa činu ale spadne část stropu a kameramana zabije. Alex dostane nelehký úkol, natočit o něm nekrolog. Vydá se proto do jeho rodného města, aby získal vyjádření někoho z rodiny. Najde jeho dceru, která sice nechce promluvit na kameru, ale pomáhá Alexovi zjistit o jeho kolegovi víc informací.

Drama Breaking News sice staví na zajímavém příběhu, ale bohužel nedokáže upoutat divákovu pozornost. Celý snímek je založený na vnitřním rozporu hlavní postavy Alexe, který se snaží najít hranici mezi truchlením a profesionalitou. Jeho život ani myšlení ale není srozumitelně vylíčeno, a tak vás nedokáže pohltit. Film Breaking News bohužel patří ke snímkům, které nejsou ničím výjimečné - není šílený, romantický, smutný, nevyniká ani kamerou nebo herci. Nic na něm není vyloženě špatně, stejně jako na něm není nic opravdu parádního. Když ho uvidíte, jednoduše se nic nestane, stejně jako když ho neuvidíte.

Hodnocení: 60%

Báseň ve filmové podobě (Křižáček)

Křižáček Jeník se jednoho dne rozhodne opustit svůj domov a jít na dlouhou cestu do Svaté země, stejně jako mnoho dalších dětí. Jakmile to zjistí Jeníkův otec Bořek (Karel Roden), vydá se do světa za ním. Bohužel všude přichází pozdě, ale vždy najde po synovi nějaký předmět - křestní minci nebo meč. Když už je Bořek v úzkých, potká křižáka, který mu ukáže cestu do přístavu, ze kterého se všichni rytíři dostávají do Svaté země. Otázkou zůstává, jestli stihne najít svého syna včas.

Literární, divadelní i filmová díla jako Křižáček, u kterých je děj až na jednom z posledních míst, mají vždycky život trochu složitější - nenajdou si tolik diváků, nejsou tak výpravné nebo poutavé a musí se prosadit jinak. Křižáčkovi se to celkem povedlo, minimálně jeho nekonvenční zpracování dává divákům možnost nahlédnout na historický film trochu jiným způsobem.

Film je totiž formátově přesnou adaptací lyrické básně Svojanovský křižáček od Václava Vrchlického, a proto působí jako filmová lyrická báseň. Staví na dlouhých záběrech bez diaologu, naznačeném ději a mnoha symbolech, o kterých musíte přemýšlet dlouho po návštěvě kina, možná i díky tomu byl jako jediný český snímek zařazen do hlavní soutěže na karlovarském festivalu.

Hodnocení: 70%

Bizár na desátou (Masomlejnek kodoku)

Japonský splatterový horor Masomlejnek kodoku patří mezi nejbláznivější filmy, které můžete vidět na karlovarském festivalu, nebo vlastně kdekoli. Začátek je přitom vesměs nevinný. Padesátiletý Judži se živí jako vymahač dluhů až do doby, než do města přijde žena v lesklém zeleném kabátě a jeho čtvrť uvězní pod skleněnou "nádobu". Z některých lidí se stanou kyborgové, kteří mezi sebou začnou bojovat a zabíjet všechny ostatní. Judžimu se ale podaří zůstat na půli cesty - je z něj kyborg, který si uvědomuje svou lidskou podstatu a dá si jediný úkol - ochránit ženu, kterou miluje.

První, co musíte udělat, jakmile uplyne prvních pár minut Masomlejnku kodoku, je se oprostit od všech svých zkušeností z filmem. Jošihito Našimura totiž ve svém novém filmu vytáhl na stupnici od jedné do sta všechny prvky bizárnosti, nevkusu a trapnosti na dvěstě padesát. Ve snímku v podstatě nic nedává smysl, a buď to přijmete, necháte se pohltit tou šíleností a budete se bavit, nebo odejdete s naprostým zhnusením. Hektolitry krve, sexuální narážky, bláznivé kostýmy, odtrhávání části těl, které se používají jako zbraně, to vše je běžnou součástí Našimutova světa. Masomlejnek kodoku je totiž recese dotažená do posledního detailu, ve které si musíte zvyknout, že hranice absurdity neexistují.

Hodnocení: 50%

