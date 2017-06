Pro táty s vlčím srdcem. Kapela Jelen přivezla do Prahy prosluněný patriarchát 

Festivalová sezóna je v plném proudu a čas od času si ji hudební formace zpestří i koncerty na netradičních místech nebo z originálních důvodů. Druhého jmenovaného využila po loňské premiéře kapela Jelen a přímo v centru matičky Prahy uspořádala druhý Den otců pod širým nebem. V písních skupiny pod vedením Jindry Poláka se často objevují odkazy na rodinné vazby a vztah s nejbližšími. Kromě osobních textů ale Jeleni přináší do svých vystoupení ještě jeden související prvek. Když stojí na pódiu, cítí se oni i publikum jako doma.

Bylo by zbytečné popisovat koloběh písní mixující country, folk nebo blues, tak jak se udál a hrál. Jeleni nedávno dojeli velkou úspěšnou tour (z plzeňské zastávky jsme vám přinesli report) a povedený setlist jen málo změnili. Českem již ozkoušená a otrkaná kapela si pro svůj revír fanoušků ani nemusela připravovat větší zásahy.

K Vltavě společně s Jeleny dorazila tradičně i dvorní kamarádka a spoluobjevitelka Kateřina Marie Tichá a v písni Pohanská i nepříliš výrazná Vu Thao Chi. Odpoledne jim pak otevřeli David Stypka, sama Tichá sólově, a také zpěvačka Debbie s novým složením svého doprovodu.

Pokud jste fanoušky jisté "sluníčkovosti", dostali jste na Střeleckém ostrově od všeho trochu. Neděle byla příslibem horkého léta a frontman Polák pouštěl do diváků svoji, dvojitou dávku dobré nálady. Energie muzikantů nezřídkakdy kompenzuje jistou nevyhranost nebo nepříliš výrazný efekt jejich písní - ať už po hudební nebo textařské stránce. U nedávného vítěze skupiny roku v prestižní anketě Anděl to není ten případ. Ačkoliv zlí jazykové spílají Jelenům za kopírování amerického folk-rocku a la Mumford & Sons nebo The Lumineers, je zatraceně dobře že tento žánr má v tuzemsku tak sehrané zastoupení. A nejvíc je to vidět právě při koncertech na otevřeném prostranství. Kdo se nevešel na ostrůvek jen kus od Národního divadla, zastavoval se na mostech a přestával pádlovat ve Vltavě, aby se zaposlouchal.

Pokud jsme v našem plzeňském reportu zmínili, že tvůrci hitu Magdaléna a mnoha dalších kvetou na české hudební scéně do krásy, dnes musíme doplnit, že přinášejí i plody. Tím nedělním byla nová píseň ke dni otců s příznančým názvem Domů. A i když jsou v repertoáru osvědčenější kusy jako třeba Vlčí srdce, Klidná jako voda nebo Co bylo dál?, skladba měla ten správný efekt, a to nejen po hudební stránce.

Druhé album skupiny Jelen se za zimní tour ustálilo a ve festivalové sezóně se snoubí s jejich premiérovou nahrávkou. Výsledek je pohodový, melodický a hlavně pro všechny, kteří chtějí poslouchat. Neformální setkání s fanoušky už bylo jen tradiční tečkou a vykřičníkem za tvrzením, že mainstremová hudba se dá dělat i originálně a bez nálepky korporátních panáků a vyprodaných stadionů.

Foto: Barbora Bittnerová

19.6.2017 | Tomáš Fiala